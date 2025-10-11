Рынок криптовалют потерял около $10 млрд за сутки на фоне торговых споров США и КНР
11:30 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвал рынка криптовалюты на фоне эскалации торговых отношений США и КНР составил более $10 млрд и стал крупнейшей волной ликвидации по меньшей мере с апреля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По состоянию на 00:19 мск биткойн снижался на 13,68% и находился на уровне $104,764 тыс. К 00:34 мск биткойн замедлил снижение и находился на отметке в $111,338 тыс. (-8.25%).
Также по данным на 00:19 мск, курс криптовалюты TON составлял $0,575 (-78.85%). К 00:34 мск криптовалюта находилась на отметке $1,317 (-51.56%).
По данным Binance на 00:19 мск, курс Ethereum снижался на 19.57% и опустился до $3 500,60. К 00:34 мск криптовалюта находилась на уровне $3 744,52 (-13.91%).
