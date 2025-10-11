В ГД предложили разрешить декрет на любом сроке беременности
12:30 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россиянки должны получить право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Об этом заявил ТАСС лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Мы предлагаем разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, а также распространить выплаты по беременности и родам не только на работающих, но и на неработающих женщин», — сказал депутат.
Он также предложил повысить уровень поддержки семей с детьми, в том числе расширить льготы по ипотеке.
В настоящее время в России женщина может уйти в отпуск по беременности и родам на основании листка нетрудоспособности. Для одноплодной беременности — 70 дней до предполагаемой даты родов и 70 дней после, при многоплодной — 84 дня до родов и 110 дней после. В случае осложнений при родах срок отпуска увеличивается до 156 дней (70 дней до родов и 86 после).
Пособие по беременности и родам выплачивается женщинам в размере 100% среднего заработка или в размере МРОТ, если центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения. Женщинам без официальной работы декретные не положены. Пособие выплачивается суммарно за весь период отпуска по беременности и родам. Женщинам, вставшим на учет в ранние сроки (первые 12 недель) беременности, выплачивается ежемесячное пособие, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает региональный прожиточный минимум.
После отпуска по беременности и родам один из родителей может взять отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет (с получением выплат в 40% от среднего заработка) и с 1,5 до 3 лет (без выплат).
