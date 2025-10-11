Хуситы прекращают атаки на Израиль и коммерческие суда в Красном море — источник

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить удары по израильской территории, а также нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщил источник в движении.

«Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер [хуситов] распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев», — сказал он.