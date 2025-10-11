Хуситы прекращают атаки на Израиль и коммерческие суда в Красном море — источник
13:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить удары по израильской территории, а также нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщил источник в движении.
«Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер [хуситов] распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев», — сказал он.
НОВОСТИ
- 14:00 11.10.2025
- Украина расширит военное сотрудничество с Великобританией — Минобороны
- 12:30 11.10.2025
- В ГД предложили разрешить декрет на любом сроке беременности
- 12:00 11.10.2025
- Медведев назвал исключительно важной поддержку СВО со стороны КНДР
- 11:30 11.10.2025
- Рынок криптовалют потерял около $10 млрд за сутки на фоне торговых споров США и КНР
- 11:00 11.10.2025
- Трамп заявил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином, но не уверен, состоится ли она
- 10:30 11.10.2025
- Президент Кубы назвал решение о присуждении Нобелевской премии мира Мачадо позорным
- 10:00 11.10.2025
- США хотят превратить Венесуэлу в колонию — постпред при ООН
- 09:30 11.10.2025
- В субботу на юг России обрушатся сильные дожди — Вильфанд
- 09:00 11.10.2025
- США с 1 ноября увеличат пошлины против КНР на 100%, примут меры контроля экспорта — Трамп
- 08:50 11.10.2025
- Британия, Франция и ФРГ работают над экспроприацией активов РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать