0
0
142
НОВОСТИ

Хуситы прекращают атаки на Израиль и коммерческие суда в Красном море — источник

13:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить удары по израильской территории, а также нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщил источник в движении.

«Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер [хуситов] распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 11.10.2025
Украина расширит военное сотрудничество с Великобританией — Минобороны
0
21
12:30 11.10.2025
В ГД предложили разрешить декрет на любом сроке беременности
0
217
12:00 11.10.2025
Медведев назвал исключительно важной поддержку СВО со стороны КНДР
0
246
11:30 11.10.2025
Рынок криптовалют потерял около $10 млрд за сутки на фоне торговых споров США и КНР
0
286
11:00 11.10.2025
Трамп заявил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином, но не уверен, состоится ли она
0
309
10:30 11.10.2025
Президент Кубы назвал решение о присуждении Нобелевской премии мира Мачадо позорным
0
367
10:00 11.10.2025
США хотят превратить Венесуэлу в колонию — постпред при ООН
0
355
09:30 11.10.2025
В субботу на юг России обрушатся сильные дожди — Вильфанд
0
391
09:00 11.10.2025
США с 1 ноября увеличат пошлины против КНР на 100%, примут меры контроля экспорта — Трамп
0
446
08:50 11.10.2025
Британия, Франция и ФРГ работают над экспроприацией активов РФ
0
422

Возврат к списку