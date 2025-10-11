Украина расширит военное сотрудничество с Великобританией — Минобороны
14:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина и Великобритания подписали документ, предусматривающий расширение военного сотрудничества. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
«На полях Международного форума оборонных индустрий было подписано заявление о намерениях между государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании и Министерством обороны Украины относительно программы LYRA — партнерства в сфере технологий для поля боя. Документ определяет намерение сторон совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии. В частности, наши страны договорились о создании рабочей группы, которая будет координировать совместные проекты в рамках программы», — написал он в телеграм-канале.
Шмыгаль указал, что предусмотрено, в частности, совместное артиллерийское производство.
Ранее Минобороны Великобритании сообщало, что страна начнет массовое производство перехватывающих БПЛА для нужд Вооруженных сил Украины. Беспилотники, о которых идет речь, были разработаны на Украине при поддержке Соединенного Королевства.
