Сбиты пять украинских БПЛА над территорией Республики Башкортостан
16:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили пять украинских БПЛА над территорией Республики Башкортостан. Об этом сообщили в Минобороны России.
«11 октября с 09:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан», — сказали там.
