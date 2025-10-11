0
НОВОСТИ

Сбиты пять украинских БПЛА над территорией Республики Башкортостан

16:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили пять украинских БПЛА над территорией Республики Башкортостан. Об этом сообщили в Минобороны России.

«11 октября с 09:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан», — сказали там.

