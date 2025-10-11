0
НОВОСТИ

Британия и США провели воздушную операцию у границ РФ на фоне инцидентов с БПЛА

17:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания вместе с США и другими государствами — членами НАТО провела 12-часовую миссию по патрулированию воздушного пространства НАТО вблизи границ РФ с применением боевой авиации на фоне инцидентов с беспилотниками в Польше и других странах. Об этом говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.

«Это была содержательная совместная миссия вместе с нашими американскими и натовскими союзниками», — сказал глава ведомства, слова которого приводит агентство Reuters. Отмечается, что операция прошла 9 октября, в ней были задействованы два самолета ВВС Великобритании.

