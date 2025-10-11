18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 495 украинских боевиков за минувшие сутки, следует из сводки Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 165 человек, от действий группировок «Запад» — до 210, «Южная» — до 170, «Центр» — более 525, на направлении «Восток» — свыше 360 и «Днепр» — до 65 военнослужащих.