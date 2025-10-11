Эффективность ЗРК Patriot на Украине упала с 42% до 6% — бывший замглавы Генштаба ВСУ
19:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине стали гораздо хуже справляться с перехватом российских ракет. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
«Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%», — сообщил генерал. По его словам, это произошло из-за модификаций российских ракет, которые теперь активнее маневрируют и уклоняются от систем ПВО.
«У нас и так батарей Patriot немного <…>. А если и есть Patriot, то россияне применяют ракеты, на которых уже произведена модификация, позволяющая им быть более эффективными», — заявил Романенко.
