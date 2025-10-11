0
0
0
НОВОСТИ

Два судна столкнулись на Байкале в Приангарье, три человека погибли

18:30 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два судна столкнулись на Байкале в Иркутской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали. Об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По данным следствия, сегодня на озере Байкал в районе поселка Листвянка произошло столкновение двух судов. По предварительным данным, на борту маломерного судна находились пять человек. В результате столкновения один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован, трое скончались. Одному пострадавшему оказывается помощь на месте», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 11.10.2025
ВСУ за сутки потеряли от действий российских подразделений около 1 495 боевиков
0
111
17:00 11.10.2025
Британия и США провели воздушную операцию у границ РФ на фоне инцидентов с БПЛА
0
213
16:00 11.10.2025
Сбиты пять украинских БПЛА над территорией Республики Башкортостан
0
269
15:00 11.10.2025
ЕС собирается освободить Польшу от приема мигрантов по миграционному пакту — радио
0
372
14:00 11.10.2025
Украина расширит военное сотрудничество с Великобританией — Минобороны
0
423
13:00 11.10.2025
Хуситы прекращают атаки на Израиль и коммерческие суда в Красном море — источник
0
470
12:30 11.10.2025
В ГД предложили разрешить декрет на любом сроке беременности
0
493
12:00 11.10.2025
Медведев назвал исключительно важной поддержку СВО со стороны КНДР
0
502
11:30 11.10.2025
Рынок криптовалют потерял около $10 млрд за сутки на фоне торговых споров США и КНР
0
512
11:00 11.10.2025
Трамп заявил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином, но не уверен, состоится ли она
0
520

Возврат к списку