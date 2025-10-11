Два судна столкнулись на Байкале в Приангарье, три человека погибли
18:30 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два судна столкнулись на Байкале в Иркутской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали. Об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«По данным следствия, сегодня на озере Байкал в районе поселка Листвянка произошло столкновение двух судов. По предварительным данным, на борту маломерного судна находились пять человек. В результате столкновения один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован, трое скончались. Одному пострадавшему оказывается помощь на месте», — говорится в сообщении.
