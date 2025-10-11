0
НОВОСТИ

Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в штате Теннесси — шериф

21:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели в ходе поисков пропавших без вести в результате взрыва на предприятии по производству взрывчатых веществ, расположенном в американском штате Теннесси, не обнаружили выживших. Об этом сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

«На месте происшествия работают более 300 сотрудников [экстренных служб]. На данный момент мы не обнаружили выживших, это огромная потеря», — сказал он на пресс-конференции. Ее транслировали американские телеканалы.

Взрыв прогремел на заводе Accurate Energetic Systems в пятницу утром. Местные власти ранее сообщали, что несколько человек погибли и еще как минимум 18 человек числились пропавшими без вести.

