Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в штате Теннесси — шериф
21:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели в ходе поисков пропавших без вести в результате взрыва на предприятии по производству взрывчатых веществ, расположенном в американском штате Теннесси, не обнаружили выживших. Об этом сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.
«На месте происшествия работают более 300 сотрудников [экстренных служб]. На данный момент мы не обнаружили выживших, это огромная потеря», — сказал он на пресс-конференции. Ее транслировали американские телеканалы.
Взрыв прогремел на заводе Accurate Energetic Systems в пятницу утром. Местные власти ранее сообщали, что несколько человек погибли и еще как минимум 18 человек числились пропавшими без вести.
