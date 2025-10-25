0
0
146
НОВОСТИ

Поставки продукции АПК из России в Китай за 10 лет выросли более чем в 5 раз — Титов

18:00 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки продукции агропромышленного комплекса из России в Китай за последнее десятилетие увеличились более чем в 5 раз. Об этом заявил сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«Мы наблюдаем стремительный рост интереса в Китае к российским товарам, в частности к российской пищевой продукции. За последние 10 лет Россия поднялась с 13-го на 8-ое место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, объем поставок в денежном выражении увеличился более чем в 5 раз», — сказал Титов в ходе 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне.

По его словам, в КНР особенно востребованы такие российские товары, как молочные продукты, яйца, рыба, морепродукты, мясо, кондитерские изделия и мед.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
12523
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12863
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
12159
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
12486
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
12480
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
12477
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
12322
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
12532
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
12402
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
12203

Возврат к списку