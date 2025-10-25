Поставки продукции АПК из России в Китай за 10 лет выросли более чем в 5 раз — Титов
18:00 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки продукции агропромышленного комплекса из России в Китай за последнее десятилетие увеличились более чем в 5 раз. Об этом заявил сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
«Мы наблюдаем стремительный рост интереса в Китае к российским товарам, в частности к российской пищевой продукции. За последние 10 лет Россия поднялась с 13-го на 8-ое место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, объем поставок в денежном выражении увеличился более чем в 5 раз», — сказал Титов в ходе 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне.
По его словам, в КНР особенно востребованы такие российские товары, как молочные продукты, яйца, рыба, морепродукты, мясо, кондитерские изделия и мед.
