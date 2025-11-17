США намерены усилить военное присутствие в странах Латинской Америки — WP

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены серьезно усилить свое военное присутствие в странах Латинской Америки на фоне операции, которую они проводят против наркокартелей у берегов Венесуэлы. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, США планируют создать авиабазу в Эквадоре, а также усилить ротацию своих военных в Панаме и более активнее использовать военный аэропорт в этой стране. Кроме того, американцы намерены расконсервировать военно-морскую базу в Пуэрто-Рико.

16 ноября на всенародном референдуме 60,3% эквадорцев проголосовали против снятия запрета на создание иностранных военных баз в стране. За изменение основного закона страны и проведение референдума выступал президент Эквадора Даниэль Нобоа. Статья, запрещающая создание иностранных баз в Эквадоре, была включена в конституцию, принятую в 2008 году. Нобоа предложил изменить ее в сентябре. Свое видеообращение он записал на военной базе Манта, которая в 1999–2009 гг. находилась под управлением США. В начале ноября Эквадор посетила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая вместе с Нобоа осмотрела две военные базы в провинциях Манаби и Санта-Элена.