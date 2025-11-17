Отечественные IT-компании вносят порядка 6% в ВВП России — Григоренко

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вклад IT-отрасли в ВВП России составляет порядка 6%. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы считали, на сегодняшний день IT-отрасль, аккредитованные айтишные компании, вклад в ВВП вносит порядка 6%. На каждый рубль вложенных государством средств в виде мер поддержки, государство получает два», — сказал он.

По словам Григоренко, IT-отрасль является одной из самых динамично развивающихся, ежегодно выручка российских IT-компаний растет на 20-25%.