Помпео вошел в совет связанной с Миндичем компании, производящей ракеты — AP
12:05 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская компания Fire Point, заявленная как производитель якобы новой украинской ракеты «Фламинго» и связываемая с «кошельком Владимира Зеленского» Тимуром Миндичем, создала консультативный совет и назначила его членом экс-госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на руководство компании.
Главный технический директор Fire Point Ирина Терех пояснила, что данное решение призвано укрепить международную репутацию компании и гарантировать соблюдение самых четких и высоких корпоративных стандартов. В совет директоров войдут еще три человека. Кроме того, Fire Point открывает новый завод в Дании и привлекает к работе видных деятелей отрасли. Компания также намерена расширить производство, включив в него проверенные в боевых условиях крылатые ракеты, и планирует более чем удвоить текущие мощности.
Новости
- 12:20 17.11.2025
- Власти Грузии упразднят созданную при Саакашвили временную администрацию Южной Осетии
- 12:00 17.11.2025
- Отечественные IT-компании вносят порядка 6% в ВВП России — Григоренко
- 11:32 17.11.2025
- ВС РФ приблизились к достижению целей СВО с освобождением Малой Токмачки — Белоусов
- 11:20 17.11.2025
- Китай готов вернуть отношения с Сирией в нормальное русло — глава МИД КНР
- 11:12 17.11.2025
- Район-лаборатория: как в Лефортово соединяют империю, авангард и современные кварталы
- 11:05 17.11.2025
- Житель Тульской области арестован за перевод ВСУ средств в криптовалюте
- 11:00 17.11.2025
- США намерены усилить военное присутствие в странах Латинской Америки — WP
- 10:32 17.11.2025
- Число иностранных студентов в вузах США сократилось на 17% по сравнению с 2024 годом — NYT
- 10:20 17.11.2025
- Более 40 паломников из Индии погибли в крупном ДТП в Саудовской Аравии
- 10:18 17.11.2025
- 75% россиян воспринимают рекомендации искусственного интеллекта как совет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать