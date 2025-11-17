12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская компания Fire Point, заявленная как производитель якобы новой украинской ракеты «Фламинго» и связываемая с «кошельком Владимира Зеленского» Тимуром Миндичем, создала консультативный совет и назначила его членом экс-госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на руководство компании.

Главный технический директор Fire Point Ирина Терех пояснила, что данное решение призвано укрепить международную репутацию компании и гарантировать соблюдение самых четких и высоких корпоративных стандартов. В совет директоров войдут еще три человека. Кроме того, Fire Point открывает новый завод в Дании и привлекает к работе видных деятелей отрасли. Компания также намерена расширить производство, включив в него проверенные в боевых условиях крылатые ракеты, и планирует более чем удвоить текущие мощности.