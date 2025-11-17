В Турции опровергли массовый прием иностранных преступников из Европы
12:32 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции опровергло появившиеся в некоторых СМИ утверждения о том, что в республику из Европы самолетами отправляют совершивших преступления граждан Ирака, Афганистана и Сирии.
«Утверждения в публикациях некоторых СМИ и аккаунтах в соцсетях о том, что афганских, иракских и сирийских преступников отправляют в Турцию самолетами из Европы, являются полной дезинформацией. Турция не реализует практику принятия граждан третьих стран из других государств. Экстрадиция иностранцев с судимостью или без законного вида на жительство в Турцию невозможна», — говорится в заявлении управления.
