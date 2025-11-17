В Сбере отметил роль искусственного интеллекта в развитии государства и общества

12:28

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149 находился в фокусе внимания участников дискуссии «Государственные информационные системы — обязательство или возможность», которая состоялась на форуме «Цифровые решения». Сейчас закон корректируется, в том числе в части разработки и применения облачных платформ и государственных информационных систем (ГИС).

В дискуссии принял участие вице-президент, директор департамента управления программой «ГосТех» Сбербанка Алексей Козырев. Он подчеркнул, что необходимость доработки 149-ФЗ назрела давно, так как он требует существенных изменений. Например, отсутствует понятие «облачная услуга» в законодательстве. Предложенные в закон изменения позволят устранить ряд пробелов, повысят эффективность оказания облачных услуг и создадут новые возможности для граждан.

Если говорить о облачных услугах и использовании PaaS при создании государственных систем, это нормальная практика разработки государственных информационных систем, сообщил Алексей Козырев.

«Здесь мы должны следить за новыми тенденциями в развитии облачных услуг, прежде всего связанными с искусственным интеллектом и обработкой больших данных, – отметил он. – Мы сейчас работаем над тем, чтобы появлялась и современная отечественная инфраструктура, и безопасные технологии, которые позволяют эти новые программные продукты предоставлять государству в облаке».

Представитель Сбербанка также затронул и еще одну важную тему — использование искусственного интеллекта для разработки государственных сервисов на платформе «ГосТех». Он акцентировал внимание на том, что важно не допустить излишнего регулирования этой перспективной технологии.

На другой сессии на тему «Инновации и безопасность. ИИ и BIG DATA-риск или возможность?» поднимались вопросы развития технологии больших данных и ИИ, которые представляют собой не только источник рисков, но и значительные возможности для улучшения жизни, экономического роста и устойчивого развития.

«Безопасность и суверенитет в сфере искусственного интеллекта могут быть обеспечены только за счет полного цикла разработки собственных фундаментальных моделей внутри страны», - отметил Алексей Козырев в своем выступлении

Вопросы безопасности искусственного интеллекта требуют принципиально иного подхода, нежели традиционное open-source программное обеспечение. В отличие от прозрачного и воспроизводимого кода, «open-source» модели ИИ правильнее классифицировать, как «open-weight» — они предоставляют лишь итоговые веса модели, оставляя скрытыми критически важные этапы их создания: данные и инструкции для обучения. Это лишает возможности провести полноценный аудит системы. Единственной гарантией безопасности может быть только полный суверенитет над всем жизненным циклом модели — от сбора предтренировочных данных до ее тонкой настройки в соответствии с национальными приоритетами и культурными особенностями.

Модернизация законодательной базы и технологической инфраструктуры является ключевым условием для цифровой трансформации государства. Обсуждения на площадке обозначили четкие векторы развития: от устранения барьеров в 149-ФЗ до создания суверенных и безопасных технологий искусственного интеллекта, которые в конечном итоге должны работать на улучшение качества жизни граждан и на благо страны.