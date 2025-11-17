Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется — Минздрав РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переход к новой системе высшего образования в 2026-2027 учебном году не затронет сокращение сроков обучения врачей. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили ТАСС о том, что срок обучения в новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, не будет единым. По ряду специальностей он составит четыре года, по иным — пять или шесть лет.

«Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется и не обсуждается», — сказал он.