Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется — Минздрав РФ
14:00 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переход к новой системе высшего образования в 2026-2027 учебном году не затронет сокращение сроков обучения врачей. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили ТАСС о том, что срок обучения в новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, не будет единым. По ряду специальностей он составит четыре года, по иным — пять или шесть лет.
«Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется и не обсуждается», — сказал он.
