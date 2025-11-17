Конференция AI Journey будет доступна для людей с инвалидностью

14:45

Искусственный интеллект даёт людям и бизнесу новые возможности. Получить актуальную информацию из первых уст, приобщиться к новым технологиям и вдохновиться выступлениями спикеров международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») смогут и люди с инвалидностью, ведь Сбер делает свои мероприятия доступными для всех.

Третий год подряд трансляция выступлений на главной сцене AI Journey будет переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ) в реальном времени. Высокое качество перевода обеспечат 7 переводчиков, которые работают в ведущих вузах страны. Чтобы включить перевод, нужно выбрать РЖЯ в разделе выбора языков в окне трансляции.

Людям с особенностями слуха, не говорящим на РЖЯ, поможет текстовая трансляция на русском и английском языках. Это удобно для всех, кто предпочитает воспринимать информацию в текстовом виде или не имеет возможности смотреть со звуком. Читать текст можно прямо во время выступления, а после — запросить у нейросети ГигаЧат полную расшифровку доклада (кнопка «Итоги сессии» в боте на сайте конференции).

Сайт конференции поддерживает работу с программами экранного доступа, которыми пользуются незрячие.

«Современные технологии помогают облегчить жизнь людей с инвалидностью, давая им возможность быть самостоятельными и не зависеть от других, – отметил Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Мы поддерживаем важнейший тезис инклюзии «ничего о нас без нас» и считаем важным вовлекать людей с инвалидностью в развитие новых технологий. Люди, желающие связать свою деятельность с ИИ, должны иметь возможность сделать это, независимо от особенностей здоровья. Учитывая их высокую заинтересованность, возможно, в будущем мы увидим новые полезные для общества решения».