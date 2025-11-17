В ЕК подсчитали сумму, которая потребуется Украине в 2026-м г для продолжения конфликта с РФ

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия оценивает военные потребности Украины для продолжения конфликта с Россией в 2026 году в 51,6 млрд евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на текст письма Еврокомиссии странам ЕС с официальными предложениями об экспроприации активов России под прикрытием схемы так называемого «репарационного кредита».

«Страна нуждается в 51,6 млрд евро военной помощи в 2026 году», — цитирует агентство конфиденциальный документ, содержание которого оказалось в распоряжении ведущих европейских СМИ в понедельник. Что касается финансовой помощи Украине, то она оценивается в 70 млрд евро в 2026 и 2027 годах, продолжило агентство.