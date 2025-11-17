Из РФ в США снова можно отправить посылку с подарками стоимостью до $100 – Почта России
16:10 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Почта России» частично восстановила доставку отправлений в США, вынужденно приостановленную в конце августа из-за отмены беспошлинного режима, сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании. Прием отправлений восстановлен частично — в категориях «Документы», «Подарок» и «Коммерческий образец».
В «Почте» пояснили, что теперь в США вновь можно отправлять подарки и образцы стоимостью до $100 и документы без товарных вложений. Госкомпания советует отправить подарки до 8 декабря, если отправитель хотел бы поздравить близких и знакомых в Штатах с новогодними праздниками.
«Почта России», отмечают ее представители, «продолжает прорабатывать возможность возобновления почтового обмена с США коммерческими отправлениями».
НОВОСТИ
- 15:30 17.11.2025
- В ЕК подсчитали сумму, которая потребуется Украине в 2026-м г для продолжения конфликта с РФ
- 14:45 17.11.2025
- Конференция AI Journey будет доступна для людей с инвалидностью
- 14:32 17.11.2025
- Мерц заявил, что прежний миропорядок пришел к концу
- 14:12 17.11.2025
- Христиане в Бангладеш, Нигерии, Мозамбике и Судане подвергаются гонениям — Папа Римский
- 14:00 17.11.2025
- Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется — Минздрав РФ
- 13:32 17.11.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 375 военнослужащих в зоне СВО
- 13:20 17.11.2025
- В блоке ХДС/ХСС начали обсуждать сценарии распада правящей коалиции c СДПГ — Bild
- 13:05 17.11.2025
- ВС РФ за сутки освободили три населенных пункта в зоне СВО
- 13:00 17.11.2025
- Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с большегрузом на Кубани
- 12:32 17.11.2025
- В Турции опровергли массовый прием иностранных преступников из Европы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать