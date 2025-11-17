0
НОВОСТИ

Из РФ в США снова можно отправить посылку с подарками стоимостью до $100 – Почта России

16:10 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Почта России» частично восстановила доставку отправлений в США, вынужденно приостановленную в конце августа из-за отмены беспошлинного режима, сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании. Прием отправлений восстановлен частично — в категориях «Документы», «Подарок» и «Коммерческий образец».

В «Почте» пояснили, что теперь в США вновь можно отправлять подарки и образцы стоимостью до $100 и документы без товарных вложений. Госкомпания советует отправить подарки до 8 декабря, если отправитель хотел бы поздравить близких и знакомых в Штатах с новогодними праздниками.

«Почта России», отмечают ее представители, «продолжает прорабатывать возможность возобновления почтового обмена с США коммерческими отправлениями».

