Глава МИД Белоруссии: Польша продемонстрировала Литве нормальный, жесткий прагматизм
17:10 17.11.2025 Источник: Интерфакс
Польша решением об открытии дополнительных пунктов пропуска на границе с Белоруссией продемонстрировала стремление к нормализации отношений и подала пример Литве, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.
"Хорошо, что они продемонстрировали такую последовательность в своих идеях. Очень важно, когда политики прислушиваются к мнению своего народа и выполняют то, что обещают", - сказал Рыженков в понедельник в эфире гостелеканала "Первый информационный".
Министр подчеркнул, что "открытие пунктов пропуска имеет значение для восстановления нормальных отношений между странами". "Впереди всегда идут отношения между простыми людьми, представителями бизнеса, а политики потом подтягиваются. Поэтому атмосфера, фон такой достаточно позитивный", - пояснил он.
По мнению Рыженкова, "Польша продемонстрировала Литве нормальный, жесткий прагматизм".
