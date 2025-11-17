Глава МИД Белоруссии: Польша продемонстрировала Литве нормальный, жесткий прагматизм

17:10 Источник: Интерфакс

Польша решением об открытии дополнительных пунктов пропуска на границе с Белоруссией продемонстрировала стремление к нормализации отношений и подала пример Литве, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.

"Хорошо, что они продемонстрировали такую последовательность в своих идеях. Очень важно, когда политики прислушиваются к мнению своего народа и выполняют то, что обещают", - сказал Рыженков в понедельник в эфире гостелеканала "Первый информационный".

Министр подчеркнул, что "открытие пунктов пропуска имеет значение для восстановления нормальных отношений между странами". "Впереди всегда идут отношения между простыми людьми, представителями бизнеса, а политики потом подтягиваются. Поэтому атмосфера, фон такой достаточно позитивный", - пояснил он.

По мнению Рыженкова, "Польша продемонстрировала Литве нормальный, жесткий прагматизм".