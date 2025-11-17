В Росатоме сообщили о поставке ключевых компонентов по проекту международного термоядерного реактора
18:40 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия поставила ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР, строящегося во Франции, сообщает Росатом.
«Его доставка открывает дорогу к проведению серии функциональных испытаний высокотехнологичных компонентов установки», — говорится в сообщении.
