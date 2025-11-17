Искусственный интеллект помогает повысить качество медицины – Сбер

19:01

Искусственный интеллект (ИИ), помогающий врачу, помогает применять медицину высокого уровня в любом регионе страны. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью RT https://www.rt.com/shows/rt-interview/627863-sber-tech-chairman-vedyakhin/ , рассказывая о разработке Сбера в этой области.

«Медицина в Москве отличается от медицины на Дальнем Востоке или в Сибири. Но телемедицина и ИИ, помогающий врачу, — это совершенно другая история. Этот подход и этот продукт Сбера помогает перенести медицину высокого уровня из столицы страны в любой регион этой страны», – отметил он.

«Представьте, что человек заболел в Сибирском регионе, например. Когда это обычная сезонная простуда – нет проблем, все знают, что делать. Но когда это какое-то особое заболевание или особое состояние здоровья пациента, раньше нам пришлось бы везти этого человека в Москву. Но это очень дорого, занимает много времени и вообще неэффективно. Теперь мы обучили наш ИИ-движок – GigaChat – на опыте лучших врачей Москвы. И, по сути, GigaChat теперь обладает всем опытом всех лучших врачей из Москвы и из Санкт-Петербурга», – рассказал Александр Ведяхин.

«Человек приходит к врачу в своем Сибирском регионе, и местный врач просто задает вопросы и получает консультацию от GigaChat. И, по сути, это то же самое, как если бы врач, получал поддержку от московских врачей того же качества, почти бесплатно и мгновенно. Конечно, ИИ не может принимать никаких медицинских решений, но ИИ сейчас помогает врачу повысить качество медицины на действительно высоком уровне».