0
0
30
НОВОСТИ

Искусственный интеллект помогает повысить качество медицины – Сбер

19:01 17.11.2025

Искусственный интеллект (ИИ), помогающий врачу, помогает применять медицину высокого уровня в любом регионе страны. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью RT https://www.rt.com/shows/rt-interview/627863-sber-tech-chairman-vedyakhin/ , рассказывая о разработке Сбера в этой области.

«Медицина в Москве отличается от медицины на Дальнем Востоке или в Сибири. Но телемедицина и ИИ, помогающий врачу, — это совершенно другая история. Этот подход и этот продукт Сбера помогает перенести медицину высокого уровня из столицы страны в любой регион этой страны», – отметил он.

«Представьте, что человек заболел в Сибирском регионе, например. Когда это обычная сезонная простуда – нет проблем, все знают, что делать. Но когда это какое-то особое заболевание или особое состояние здоровья пациента, раньше нам пришлось бы везти этого человека в Москву. Но это очень дорого, занимает много времени и вообще неэффективно. Теперь мы обучили наш ИИ-движок – GigaChat – на опыте лучших врачей Москвы. И, по сути, GigaChat теперь обладает всем опытом всех лучших врачей из Москвы и из Санкт-Петербурга», – рассказал Александр Ведяхин.

«Человек приходит к врачу в своем Сибирском регионе, и местный врач просто задает вопросы и получает консультацию от GigaChat. И, по сути, это то же самое, как если бы врач, получал поддержку от московских врачей того же качества, почти бесплатно и мгновенно. Конечно, ИИ не может принимать никаких медицинских решений, но ИИ сейчас помогает врачу повысить качество медицины на действительно высоком уровне».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:08 17.11.2025
Сбер: Основная международная аудитория конференции AI Journey – это индийцы
0
124
19:03 17.11.2025
Сбер предсказывает появление децентрализованных автономных бизнес-организаций на базе ИИ и блокчейна
0
138
18:40 17.11.2025
В Росатоме сообщили о поставке ключевых компонентов по проекту международного термоядерного реактора
0
163
17:10 17.11.2025
Глава МИД Белоруссии: Польша продемонстрировала Литве нормальный, жесткий прагматизм
0
339
16:10 17.11.2025
Из РФ в США снова можно отправить посылку с подарками стоимостью до $100 – Почта России
0
358
15:30 17.11.2025
В ЕК подсчитали сумму, которая потребуется Украине в 2026-м г для продолжения конфликта с РФ
0
456
14:45 17.11.2025
Конференция AI Journey будет доступна для людей с инвалидностью
0
396
14:32 17.11.2025
Мерц заявил, что прежний миропорядок пришел к концу
0
551
14:12 17.11.2025
Христиане в Бангладеш, Нигерии, Мозамбике и Судане подвергаются гонениям — Папа Римский
0
434
14:00 17.11.2025
Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется — Минздрав РФ
0
402

Возврат к списку