Сбер предсказывает появление децентрализованных автономных бизнес-организаций на базе ИИ и блокчейна

19:03

Децентрализованные автономные организации (ДАО) на основе сочетания искусственного интеллекта и блокчейна – будущее бизнеса. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью RT.

«Я решил что-то купить, а потом что-то продам. Решение принимает ИИ, а покупка и продажа — это технологии блокчейна: смарт-контракты и исполнение смарт-контрактов. И это, собственно, все, – сказал он. – И это означает, что, я думаю, в ближайшем будущем мы увидим ДАО. Это децентрализованная автономная организация, которая фактически сама ведет бизнес. Эта абсолютно новая экономика, которая будет основана на ИИ и блокчейне».

Из-за этого Сбер сосредоточен на этих двух областях: ИИ и блокчейн, отметил Александр Ведяхин. «В блокчейне у нас есть собственная блокчейн-платформа. Мы реализуем множество смарт-контрактов, помогая нашим клиентам прикоснуться к этой новой экономике и быть успешными в этом новом блокчейн-мире», – подчеркнул он.

Сбер разделяет технологию блокчейн и криптовалюты, добавил Александр Ведяхин. «С криптовалютами вам нужно быть действительно очень и очень осторожным, но даже больше, чем осторожным. Это из-за большого количества киберпреступлений в этой области. Именно поэтому лично я купил специальные фонды Сбербанка, этот фонд привязан к курсам криптовалют, но я вообще не прикасаюсь к криптовалютам, так что я защищен с этой стороны», – подчеркнул он.

«А что касается блокчейна, особенно частного блокчейна, вы гораздо более защищены, – пояснил Александр Ведяхин. – Он фактически внутри компании или просто подключен также к доверенным компаниям, к доверенным партнерам. И поэтому блокчейн — это гораздо более безопасная технология, чем можно представить, глядя только на криптовалюты».