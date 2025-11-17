Сбер: Основная международная аудитория конференции AI Journey – это индийцы

19:08

Основу международной аудитории конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey составляют индийцы. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью RT.

«Мы очень рады этому. В Индии у нас также есть бизнес-присутствие, и мы помогаем индийским предпринимателям приходить в Россию и находить здесь партнеров, и наоборот. В России у нас 3,4 миллиона юридических лиц в качестве клиентов. Больше половины всех юридических лиц в России — клиенты Сбербанка. И мы более чем готовы предоставить эту клиентскую базу нашим коллегам в Индии», – отметил он.

«В Индии у нас есть филиал, и наши партнеры в Индии просто приходят в этот филиал, спрашивают о поиске партнера в России. Это довольно легко. Вы видите, что почти каждая компания в России — наш клиент. Хорошо, просто приходите сюда, узнавайте, находите идеальное совпадение и просите наших партнеров вести бизнес вместе», – рассказал Александр Ведяхин.