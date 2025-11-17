0
0
0
НОВОСТИ

Сбер: Основная международная аудитория конференции AI Journey – это индийцы

19:08 17.11.2025

Основу международной аудитории конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey составляют индийцы. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью RT.

«Мы очень рады этому. В Индии у нас также есть бизнес-присутствие, и мы помогаем индийским предпринимателям приходить в Россию и находить здесь партнеров, и наоборот. В России у нас 3,4 миллиона юридических лиц в качестве клиентов. Больше половины всех юридических лиц в России — клиенты Сбербанка. И мы более чем готовы предоставить эту клиентскую базу нашим коллегам в Индии», – отметил он.

«В Индии у нас есть филиал, и наши партнеры в Индии просто приходят в этот филиал, спрашивают о поиске партнера в России. Это довольно легко. Вы видите, что почти каждая компания в России — наш клиент. Хорошо, просто приходите сюда, узнавайте, находите идеальное совпадение и просите наших партнеров вести бизнес вместе», – рассказал Александр Ведяхин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:03 17.11.2025
Сбер предсказывает появление децентрализованных автономных бизнес-организаций на базе ИИ и блокчейна
0
138
19:01 17.11.2025
Искусственный интеллект помогает повысить качество медицины – Сбер
0
136
18:40 17.11.2025
В Росатоме сообщили о поставке ключевых компонентов по проекту международного термоядерного реактора
0
163
17:10 17.11.2025
Глава МИД Белоруссии: Польша продемонстрировала Литве нормальный, жесткий прагматизм
0
339
16:10 17.11.2025
Из РФ в США снова можно отправить посылку с подарками стоимостью до $100 – Почта России
0
358
15:30 17.11.2025
В ЕК подсчитали сумму, которая потребуется Украине в 2026-м г для продолжения конфликта с РФ
0
456
14:45 17.11.2025
Конференция AI Journey будет доступна для людей с инвалидностью
0
396
14:32 17.11.2025
Мерц заявил, что прежний миропорядок пришел к концу
0
551
14:12 17.11.2025
Христиане в Бангладеш, Нигерии, Мозамбике и Судане подвергаются гонениям — Папа Римский
0
434
14:00 17.11.2025
Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется — Минздрав РФ
0
402

Возврат к списку