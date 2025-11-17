ЕК рассматривает еще один вариант финансирования Украины, если провалится вариант с изъятием активов РФ - СМИ
20:27 17.11.2025 Источник: Интерфакс
ЕС рассматривает возможность предоставления Украине гранта в размере 90 млрд евро на 2026-2027 гг. в случае провала плана по использованию российских активов, передает в понедельник Bloomberg.
"Европейский союз предложил предоставить Украине грант в размере 90 млрд евро или кредит под залог госдолга ЕС для стабилизации украинского финансового положения", - сообщает агентство со ссылкой на письмо председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран ЕС.
Предпочтительный план ЕК заключается в использовании замороженных российских активов для обеспечения кредита Киеву, но Бельгия блокирует этот вариант из-за опасений по поводу гарантий, напоминает Bloomberg.
