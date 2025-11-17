0
0
0
НОВОСТИ

Записаться на получении португальской визы в этом году уже не получится – нет свободных мест

22:31 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визовый центр Португалии в России сообщил о прекращении приема заявлений на 2025 год в связи с отсутствием сободных мест до конца года. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.

«Обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений. Пожалуйста, регулярно проверяйте наш веб-сайт, чтобы узнать о новых датах подачи заявлений в 2026 году. Приносим извинения за причиненные неудобства», — указывается в сообщении.

Там также отметили, что новые даты записи будут доступны в следующем году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:27 17.11.2025
ЕК рассматривает еще один вариант финансирования Украины, если провалится вариант с изъятием активов РФ - СМИ
0
261
19:08 17.11.2025
Сбер: Основная международная аудитория конференции AI Journey – это индийцы
0
309
19:03 17.11.2025
Сбер предсказывает появление децентрализованных автономных бизнес-организаций на базе ИИ и блокчейна
0
319
19:01 17.11.2025
Искусственный интеллект помогает повысить качество медицины – Сбер
0
311
18:40 17.11.2025
В Росатоме сообщили о поставке ключевых компонентов по проекту международного термоядерного реактора
0
335
17:10 17.11.2025
Глава МИД Белоруссии: Польша продемонстрировала Литве нормальный, жесткий прагматизм
0
513
16:10 17.11.2025
Из РФ в США снова можно отправить посылку с подарками стоимостью до $100 – Почта России
0
478
15:30 17.11.2025
В ЕК подсчитали сумму, которая потребуется Украине в 2026-м г для продолжения конфликта с РФ
0
586
14:45 17.11.2025
Конференция AI Journey будет доступна для людей с инвалидностью
0
514
14:32 17.11.2025
Мерц заявил, что прежний миропорядок пришел к концу
0
712

Возврат к списку