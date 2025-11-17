Записаться на получении португальской визы в этом году уже не получится – нет свободных мест

22:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визовый центр Португалии в России сообщил о прекращении приема заявлений на 2025 год в связи с отсутствием сободных мест до конца года. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.

«Обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений. Пожалуйста, регулярно проверяйте наш веб-сайт, чтобы узнать о новых датах подачи заявлений в 2026 году. Приносим извинения за причиненные неудобства», — указывается в сообщении.

Там также отметили, что новые даты записи будут доступны в следующем году.