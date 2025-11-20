Состояние миллиардеров G20 за год выросло на $2,2 трлн — Oxfam

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние миллиардеров из стран Группы двадцати (G20) за год выросло на 16,5%, достигнув $15,6 трлн. Об этом сообщает международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam.

«Размеры состояния миллиардеров G20, созданного всего за один год, — $2,2 трлн — достаточны для того, чтобы вывести 3,8 млрд людей из бедности», — говорится в пресс-релизе организации. В документе уточняется, что для того, чтобы это сделать, в год требуется $1,65 трлн.