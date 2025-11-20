Состояние миллиардеров G20 за год выросло на $2,2 трлн — Oxfam
14:12 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состояние миллиардеров из стран Группы двадцати (G20) за год выросло на 16,5%, достигнув $15,6 трлн. Об этом сообщает международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam.
«Размеры состояния миллиардеров G20, созданного всего за один год, — $2,2 трлн — достаточны для того, чтобы вывести 3,8 млрд людей из бедности», — говорится в пресс-релизе организации. В документе уточняется, что для того, чтобы это сделать, в год требуется $1,65 трлн.
НОВОСТИ
- 15:00 20.11.2025
- Начгенштаба Франции призвал французов готовиться к «потере детей» якобы для сдерживания РФ
- 14:32 20.11.2025
- Прямая линия Путина будет без прямых включений с мест — Песков
- 14:27 20.11.2025
- Сбер сделал важный для России шаг в сторону создания человекоподобных роботов широкого назначения – эксперт
- 14:00 20.11.2025
- Володин считает, что Зеленского и его приспешников «завтра» не будет на Украине
- 13:57 20.11.2025
- Велотрек, фигурное катание и рок-н-ролл: москвичей приглашают на спортивные выходные
- 13:32 20.11.2025
- Европейцев поколениями учили, что от нацизма их освободили США, а не СССР — Кнайсль
- 13:20 20.11.2025
- Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026–2028 гг.
- 13:15 20.11.2025
- GigaChat проконсультирует пассажиров авиакомпании «Тулпар»
- 13:12 20.11.2025
- GigaChat ускоряет анализ резюме и онбординг в ВЭБ.РФ
- 13:05 20.11.2025
- Старпом танкера с моряками РФ задержан по делу о смертельном отравлении у Стамбула
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать