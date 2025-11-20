0
Европейцев поколениями учили, что от нацизма их освободили США, а не СССР — Кнайсль

13:32 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие поколения европейцев воспитывались на истории, что освобождением и спасением от нацизма они обязаны Соединенным Штатам, а не советским солдатам. Последствия такого образования вылились в события сегодняшнего дня, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Мы здесь для того, чтобы снова увидеть мрачную идеологию нацизма. И мое поколение, и те, кто будет после меня, все они забыли об освобождении, совершенном советским солдатом. Я была воспитана на истории, согласно которой мы всем обязаны Соединенным Штатам. Мы выжили только благодаря Соединенным Штатам, — сказала она на международном научно-практическом форуме „Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет“. — На протяжении всей моей жизни в Австрии нам всегда говорили, что Сталин был хуже Гитлера. Это было то образование, которое мы получили, и последствия которого мы видим сегодня».

