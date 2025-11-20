Володин считает, что Зеленского и его приспешников «завтра» не будет на Украине
14:00 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава киевского режима Владимир Зеленский и его приспешники скоро потеряют власть на Украине, потому что их действия были направлены против украинского народа. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников, потому что все то, что они делали, было направлено против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности», — сказал Володин.
