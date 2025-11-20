Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026–2028 гг.

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг.

Документ предусматривает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн руб., в 2027 году — 42,9 трлн руб., в 2028 году — 45,9 трлн руб.; из них нефтегазовые доходы в 2026 году — 8,918 трлн руб., в 2027 году — 9,050 трлн руб., в 2028 году — 9,704 трлн руб.; при этом ненефтегазовые доходы в 2026 году составят 31,364 трлн руб., в 2027 году — 33,859 трлн руб., в 2028 году — 36,164 трлн руб. Расходы бюджета составят 44,069 трлн руб., 46,096 трлн руб. и 49,383 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета составит в 2026 году — 3,786 трлн руб., в 2027 году — 3,185 трлн руб., в 2028 году — 3,513 трлн руб.

Инфляция в 2026–2028 годах ожидается на уровне 4%.