Прямая линия Путина будет без прямых включений с мест — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, будет без прямых включений с мест, граждане сами записывают видеообращения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну, пока предварительно прямые включения, как раньше, сейчас не нужны. Поэтому их не будет. Любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли делать прямые включения из регионов, где граждане столкнулись с той или иной проблемой.