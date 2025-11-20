Прямая линия Путина будет без прямых включений с мест — Песков
14:32 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, будет без прямых включений с мест, граждане сами записывают видеообращения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну, пока предварительно прямые включения, как раньше, сейчас не нужны. Поэтому их не будет. Любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли делать прямые включения из регионов, где граждане столкнулись с той или иной проблемой.
НОВОСТИ
- 15:12 20.11.2025
- Молдавия впервые в своей истории утратила доверие МВФ — эксперт
- 15:00 20.11.2025
- Начгенштаба Франции призвал французов готовиться к «потере детей» якобы для сдерживания РФ
- 14:27 20.11.2025
- Сбер сделал важный для России шаг в сторону создания человекоподобных роботов широкого назначения – эксперт
- 14:12 20.11.2025
- Состояние миллиардеров G20 за год выросло на $2,2 трлн — Oxfam
- 14:00 20.11.2025
- Володин считает, что Зеленского и его приспешников «завтра» не будет на Украине
- 13:57 20.11.2025
- Велотрек, фигурное катание и рок-н-ролл: москвичей приглашают на спортивные выходные
- 13:32 20.11.2025
- Европейцев поколениями учили, что от нацизма их освободили США, а не СССР — Кнайсль
- 13:20 20.11.2025
- Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026–2028 гг.
- 13:15 20.11.2025
- GigaChat проконсультирует пассажиров авиакомпании «Тулпар»
- 13:12 20.11.2025
- GigaChat ускоряет анализ резюме и онбординг в ВЭБ.РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать