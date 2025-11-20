0
НОВОСТИ

Велотрек, фигурное катание и рок-н-ролл: москвичей приглашают на спортивные выходные

13:57 20.11.2025

В Москве в предстоящие состоится сразу несколько крупных спортивных состязаний. 22 ноября, на велотреке в Крылатском будут проходить соревнования по велоспорту в рамках первого этапа трековых велогонок «Спутник». Участники будут состязаться в таких видах, как индивидуальная гонка преследования на 2 тыс. м, гонки темпо и скретч, гит с ходу 200 м и групповой спринт.

А во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках москвичи и туристы смогут посетить соревнования сильнейших спортсменов страны по акробатическому рок-н-роллу. 22 ноября там состоятся чемпионат и первенство России по этому виду спорта, а также Кубок Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР). На следующий день, 23 ноября, там же состоится Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу, в котором будут участвовать представители более 20 стран, а также Кубок ФТСАРР «Шоу – рок-н-ролл» и «Шоу – буги-вуги». Вход бесплатный, однако билет нужно предварительно оформить на сайте федерации.

Также 22 и 23 ноября будет проходить третий этап Кубка московского спорта по фигурному катанию на коньках «Битва школ». Это командные юношеские состязания среди спортсменов 6-17 лет. Турнир состоится в центре фигурного катания Этери Тутберидзе на Новоясеневском проспекте. Вход на соревнования свободный.

