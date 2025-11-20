Сбер сделал важный для России шаг в сторону создания человекоподобных роботов широкого назначения – эксперт

14:27

Создание Сбером человекоподобного робота – очень важный шаг для России, заявил Владислав Куренков, руководитель научной группы «Адаптивные агенты» AIRI.

«Для России это очень важный и необходимый шаг в сторону создания человекоподобных роботов широкого назначения – робот был полностью разработан и собран командой Сбера, а его «мозг» основан на последних достижениях в ИИ для управления роботами», – отметил эксперт.

По его словам, это особенно ценно, потому что современные ИИ-модели позволяют роботам действовать гораздо более гибко и естественно, чем раньше. «Они способны обучаться на огромных массивах данных, лучше понимать контекст, быстро адаптироваться к меняющимся условиям, – сказал Владислав Куренков. – Благодаря этому робот и применённые в нём системы ИИ фактически приближают «GPT-момент» в робототехнике – тот этап, когда интеллектуальные модели становятся достаточно мощными, чтобы качественно изменить взаимодействие человека и машины в реальных задачах».