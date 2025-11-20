0
0
0
НОВОСТИ

Молдавия впервые в своей истории утратила доверие МВФ — эксперт

15:12 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии утратили доверие Международного валютного фонда, который впервые в истории республики применил самый жесткий инструмент — блокировку финансирования. Об этом заявил журналистам эксперт молдавского исследовательского института IDIS Viitorul, бывший депутат парламента республики Вячеслав Ионицэ.

«Впервые в истории Республики Молдова Международный валютный фонд был вынужден применить самую жесткую меру из своего арсенала — прекратить финансирование. Это сигнал тревоги, который должен прозвучать в каждом государственном институте: доверие исчерпано. А без доверия нет ни денег, ни партнерства, ни развития», — отметил эксперт. Он обратил внимание, что впервые финансирование Молдавии прекращено по еще действующей программе.

«Эта беспрецедентная для фонда мера связана с глубоким разочарованием действиями властей, которые пытались скрыть это от граждан», — подчеркнул эксперт. Ранее он назвал три причины решения МВФ. Первой стал рекордный в истории страны дефицит бюджета, который достиг 18,2 млрд леев (928 млн евро), который возник из-за резкого роста расходов в ходе парламентских выборов, которые правящая Партия действия и солидарности (ПДС) боялась проиграть. Второй причиной он назвал «саботирование» реформ по укреплению независимости правоохранительных органов, отвечающих за борьбу с коррупцией и контроль за расходованием госсредств. Третьей причиной он назвал политизацию Национального банка, который, по его словам, превратили в «убежище для партийных ставленников», которые были уволены из других структур за некомпетентность.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 20.11.2025
Начгенштаба Франции призвал французов готовиться к «потере детей» якобы для сдерживания РФ
0
59
14:32 20.11.2025
Прямая линия Путина будет без прямых включений с мест — Песков
0
126
14:27 20.11.2025
Сбер сделал важный для России шаг в сторону создания человекоподобных роботов широкого назначения – эксперт
0
115
14:12 20.11.2025
Состояние миллиардеров G20 за год выросло на $2,2 трлн — Oxfam
0
126
14:00 20.11.2025
Володин считает, что Зеленского и его приспешников «завтра» не будет на Украине
0
178
13:57 20.11.2025
Велотрек, фигурное катание и рок-н-ролл: москвичей приглашают на спортивные выходные
0
158
13:32 20.11.2025
Европейцев поколениями учили, что от нацизма их освободили США, а не СССР — Кнайсль
0
224
13:20 20.11.2025
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026–2028 гг.
0
220
13:15 20.11.2025
GigaChat проконсультирует пассажиров авиакомпании «Тулпар»
0
213
13:12 20.11.2025
GigaChat ускоряет анализ резюме и онбординг в ВЭБ.РФ
0
207

Возврат к списку