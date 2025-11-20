Молдавия впервые в своей истории утратила доверие МВФ — эксперт

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии утратили доверие Международного валютного фонда, который впервые в истории республики применил самый жесткий инструмент — блокировку финансирования. Об этом заявил журналистам эксперт молдавского исследовательского института IDIS Viitorul, бывший депутат парламента республики Вячеслав Ионицэ.

«Впервые в истории Республики Молдова Международный валютный фонд был вынужден применить самую жесткую меру из своего арсенала — прекратить финансирование. Это сигнал тревоги, который должен прозвучать в каждом государственном институте: доверие исчерпано. А без доверия нет ни денег, ни партнерства, ни развития», — отметил эксперт. Он обратил внимание, что впервые финансирование Молдавии прекращено по еще действующей программе.

«Эта беспрецедентная для фонда мера связана с глубоким разочарованием действиями властей, которые пытались скрыть это от граждан», — подчеркнул эксперт. Ранее он назвал три причины решения МВФ. Первой стал рекордный в истории страны дефицит бюджета, который достиг 18,2 млрд леев (928 млн евро), который возник из-за резкого роста расходов в ходе парламентских выборов, которые правящая Партия действия и солидарности (ПДС) боялась проиграть. Второй причиной он назвал «саботирование» реформ по укреплению независимости правоохранительных органов, отвечающих за борьбу с коррупцией и контроль за расходованием госсредств. Третьей причиной он назвал политизацию Национального банка, который, по его словам, превратили в «убежище для партийных ставленников», которые были уволены из других структур за некомпетентность.