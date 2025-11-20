0
Сбер: Невозможно сегодня сделать хороший продукт в области кибербезопасности без искусственного интеллекта

15:25 20.11.2025

ии.jpg
Фото пресс-службы Сбера
Невозможно сегодня сделать хороший продукт в области кибербезопасности без искусственного интеллекта. Об этом сегодня рассказал вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь на международной конференции AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая сейчас проходит в Москве. На ее полях эксперты обсудили прикладные кейсы применения GenAI в информационной безопасности.

«Невозможно сегодня сделать хороший продукт в области кибербезопасности без использования искусственного интеллекта. И сегодня мы это видим очень отчётливо практически во всех мировых лидерах индустрии, – сказал Сергей Лебедь. – Не секрет, что Сбербанк силами около 5000 Agile-команд разрабатывает программные продукты самостоятельно. Мы как цифровая организация, конечно, хотим их быстрее доставить до наших клиентов, чтобы они начинали пользоваться нашими программными продуктами, новыми сервисами. При таком количестве команд и при желании бизнеса минимизировать показатель Time-to-Market, без автоматизации и без искусственного интеллекта решить задачу при такой нагрузке на наш DevSecOps-конвейер невозможно. И конечно, мы автоматизируем эту работу».

«Сегодня наши разработчики окружены практически на каждом этапе движения по конвейеру различными моделями, которые позволяют им в автоматизированном виде не только там дописывать код, но в том числе и автоматически выявлять в нём ошибки и уязвимости. Cyberэксперт ― это наш секьюрити-копайлот, который сегодня интегрирован практически во все поверхности наших разработчиков», – отметил Сергей Лебедь.

