Сбер: Невозможно сегодня сделать хороший продукт в области кибербезопасности без искусственного интеллекта

15:25

Фото пресс-службы Сбера

Невозможно сегодня сделать хороший продукт в области кибербезопасности без искусственного интеллекта. Об этом сегодня рассказал вице-президент по кибербезопасности Сбербанкана международной конференции AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая сейчас проходит в Москве. На ее полях эксперты обсудили прикладные кейсы применения GenAI в информационной безопасности.

«Невозможно сегодня сделать хороший продукт в области кибербезопасности без использования искусственного интеллекта. И сегодня мы это видим очень отчётливо практически во всех мировых лидерах индустрии, – сказал Сергей Лебедь. – Не секрет, что Сбербанк силами около 5000 Agile-команд разрабатывает программные продукты самостоятельно. Мы как цифровая организация, конечно, хотим их быстрее доставить до наших клиентов, чтобы они начинали пользоваться нашими программными продуктами, новыми сервисами. При таком количестве команд и при желании бизнеса минимизировать показатель Time-to-Market, без автоматизации и без искусственного интеллекта решить задачу при такой нагрузке на наш DevSecOps-конвейер невозможно. И конечно, мы автоматизируем эту работу».

«Сегодня наши разработчики окружены практически на каждом этапе движения по конвейеру различными моделями, которые позволяют им в автоматизированном виде не только там дописывать код, но в том числе и автоматически выявлять в нём ошибки и уязвимости. Cyberэксперт ― это наш секьюрити-копайлот, который сегодня интегрирован практически во все поверхности наших разработчиков», – отметил Сергей Лебедь.