Грузооборот РФ с дружественными странами вырос на 4% — Мишустин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатель грузооборота России с дружественными государствами увеличился на 4%. Такие данные привел премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме «Транспорт России».

«Грузооборот с дружественными странами вырос на 4%», — сказал он, добавив, что «экспорт по железным дорогам в восточном направлении увеличился почти на 6,5%».