В правительстве подготовлен план ответных мер на возможную конфискацию активов РФ - Силуанов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План ответных мер на конфискацию российских активов подготовлен в правительстве. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

«Конечно, у нас ответный план сформирован в правительстве», — сказал министр.