В правительстве подготовлен план ответных мер на возможную конфискацию активов РФ - Силуанов
16:32 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
План ответных мер на конфискацию российских активов подготовлен в правительстве. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
«Конечно, у нас ответный план сформирован в правительстве», — сказал министр.
