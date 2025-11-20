GigaARPA: Искусственный интеллект расширяет возможности платформы роботизации от Сбера

16:02

На международной конференции AI Journey Сбер представит новое поколение своей платформы роботизации SaluteRPA, входящей в топ-3 российских RPA-платформ в сфере технологического суверенитета. Платформа получает новое имя - GigaARPA (Giga Agentic RPA), отражающее ключевое расширение: поддержку запуска и исполнения ИИ-агентов на базе нейросети GigaChat, способных автономно обрабатывать данные и принимать самостоятельные решения.

Обновление открывает для бизнеса качественно новый уровень автономизации. Теперь компании могут создавать не только программных роботов с детерминированной логикой, но и мультиагентные системы, способные обмениваться данными, координировать действия и работать в сложных сценариях.

«GigaARPA открывает новый этап в программной роботизации. Платформа предоставляет компаниям инструменты для применения современных ИИ-технологий в бизнес-процессах и поддерживает их в создании и развитии автономных цифровых решений. Таким образом Сбер расширяет линейку технологий Сбера для корпоративных клиентов, предлагая инструменты разработки и встроенные ИИ-модели, которые выполняют задачи до 10 раз быстрее человека при точности не менее 80%. Платформа обеспечивает быстрое внедрение и промышленную надежность, подтвержденную крупными проектами Сбера в различных отраслях экономики», – отметил Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.