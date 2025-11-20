Собянин: Новый спортивный комплекс открылся в Зябликове
16:14 20.11.2025
В Москве в районе Зябликово открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открыл с двумя бассейнами. По словам мэра столицы Сергея Собянина, этот объектв возвели по просьбе местных жителей в Ореховом проезде «Уверен, “Акварис” их порадует, и заниматься в нем будут целыми семьями», — отметил градоначальник.
Спорткомплекс «Акварис» был построен за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. В нем два плавательных бассейна размером 25 на 16 метров и 10 на шесть метров с чашами из нержавеющей стали, а также зал групповых занятий площадью более 200 кв м. Планируетс, что «Акварис» смогут посещать более 650 жителей в день. Сейчас там уже проводятся занятия по плаванию и аквааэробике. Предполагается открыть секции по художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу и современной хореографии, дзюдо, йоге, пилатесу и общей физической подготовке, а также группы в рамках проекта «Московское долголетие». В спорткомплексе есть возможность заниматься самостоятельно или с тренером, также можно арендовать спортивные зоны для групп.
Сейчас в районе Зябликово модернизируется социальная инфраструктура, сложившаяся главным образом несколько десятилетий назад. Недавно в муниципалитете уже реконструировали взрослую поликлинику, два школьных корпуса и библиотеку. В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки был создан большой благоустроенный парк, кроме того, в районе активно реконструируются три школьных здания.
