РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных ВСУ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 000 тел военных ВСУ, получила от украинской стороны 30 тел российских солдат. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ. Украинская сторона передала России 30 тел погибших российских солдат», — подтвердил источник.