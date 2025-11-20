Имущество на 73,8 млрд руб. арестовано в РФ в этом году по делам о налоговых преступлениях

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имущество налогоплательщиков стоимостью более 73 млрд рублей арестовано в России в ходе досудебного уголовного судопроизводства за девять месяцев нынешнего года, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ по итогам расширенного заседания коллегии Федеральной налоговой службы.

«За 9 месяцев 2025 года из налоговых в следственные органы СК поступило около 3 тыс. сообщений о налоговых преступлениях, возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, в суды для рассмотрения по существу направлено более 700 дел. „На стадии предварительного следствия налогоплательщиками возмещено 66,5 млрд рублей причиненного преступлениями ущерба. В ходе досудебного уголовного судопроизводства наложен арест на имущество налогоплательщиков стоимостью 73,8 млрд рублей“, — отмечается в сообщении.