Над регионами России за ночь сбили 33 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 20 ноября до 7:00 мск 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по семь БПЛА — над территориями Смоленской и Ростовской областей, шесть БПЛА — над территорией Белгородской области, пять БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над территорией Республики Крым и по два БПЛА — над территориями Воронежской области и Краснодарского края», — сообщили в военном ведомстве.