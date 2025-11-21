США готовы менять план по Украине, но ждут серьезного отношения к нему Киева — Axios
09:05 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация готова вносить изменения в новый американский план урегулирования конфликта на Украине по мере его обсуждения, однако ожидает от Киева серьезного отношения к данным предложениям США. Об этом сообщил американский портал Axios.
По словам его источника из числа должностных лиц США, Вашингтон считает этот план «живым документом», в который могут быть внесены изменения на основе консультаций со сторонами. «Однако чиновник настаивал на том, что это справедливое предложение, и США ожидают, что Украина будет взаимодействовать серьезно и без промедлений», — подчеркивается в публикации. В ней уточняется, что президент США Дональд Трамп одобрил этот план.
Портал также опубликовал все 28 пунктов упомянутого плана. Как отмечается в публикации, их достоверность подтвердили чиновники США и Украины. Эти пункты совпадают с содержанием опубликованного ранее депутатом Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) документа, который якобы является переводом на украинский упомянутого плана.
Согласно одному из пунктов, опубликованных Axios, «США и Россия согласятся продлить срок действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием». В публикации уточняется, что это относится, в частности, к Договору о стратегических наступательных вооружениях, который был подписан в 2010 году. Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.
Согласно другому пункту, «Украина проведет выборы через 100 дней» после утверждения плана. Американская сторона также предлагает, чтобы Запорожская АЭС работала под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а генерируемая ею электроэнергия распределялась между Россией и Украиной поровну. Один из пунктов предусматривает «приглашение России вновь присоединиться к Группе восьми».
