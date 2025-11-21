ВС РФ уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ, пытавшихся вырваться из Купянска — силовики
09:20 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска уничтожили до 3 тысяч украинских солдат и почти 900 единиц техники за время попыток ВСУ вырваться из Купянска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», — сказал собеседник.
Он уточнил, что всего для удержания Купянска ВСУ стянули в город до 20 тысяч солдат, «выдернув разрозненные подразделения со всей линии фронта».
НОВОСТИ
- 09:32 21.11.2025
- США готовы ввести новые санкции против РФ и продолжат поставки оружия Киеву — Уолтц
- 09:10 21.11.2025
- Банки выступили за скидки для всех клиентов маркетплейсов вне зависимости от платежного инструмента
- 09:05 21.11.2025
- США готовы менять план по Украине, но ждут серьезного отношения к нему Киева — Axios
- 09:00 21.11.2025
- Над регионами России за ночь сбили 33 украинских БПЛА
- 22:38 20.11.2025
- Уиткофф и Рубио последний месяц «тихо работали над планом» урегулирования на Украине – Белый дом
- 22:00 20.11.2025
- Путин: Эти люди (украинская власть — прим. ТАСС), сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны
- 21:30 20.11.2025
- Путин в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки «Запад»
- 20:38 20.11.2025
- В Москве наградили лауреатов национальной премии «Лидеры ИИ»
- 20:10 20.11.2025
- Две вакцины против опухолей получили разрешение Минздрава на использование
- 19:34 20.11.2025
- План Трампа по урегулированию получили в Киеве - офис Зеленского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать