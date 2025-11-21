0
НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ, пытавшихся вырваться из Купянска — силовики

09:20 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска уничтожили до 3 тысяч украинских солдат и почти 900 единиц техники за время попыток ВСУ вырваться из Купянска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», — сказал собеседник.

Он уточнил, что всего для удержания Купянска ВСУ стянули в город до 20 тысяч солдат, «выдернув разрозненные подразделения со всей линии фронта».

