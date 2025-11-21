0
НОВОСТИ

США готовы ввести новые санкции против РФ и продолжат поставки оружия Киеву — Уолтц

09:32 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы ввести дополнительные экономические санкции против России и продолжат предоставлять вооружение для Украины. Об этом заявил в четверг постпред США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности всемирной организации по украинской тематике.

Он подчеркнул, что США готовы оказывать дальнейшее давление на Россию, если она «продолжит игнорировать призывы к прекращению огня». «Мы также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины», — добавил постпред.

