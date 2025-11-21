0
НОВОСТИ

СБУ докладывала Януковичу о намерении США свергнуть руководство страны — документ

10:00 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) докладывала бывшему президенту Виктору Януковичу о намерении Вашингтона свергнуть руководство страны. Об этом говорится в рассекреченных документах СБУ, которые легли в основу книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова, имеющихся в распоряжении ТАСС.

«Официально заявляя о своем стремлении к мирному урегулированию политической ситуации на Украине, Государственный департамент США продолжит наращивать давление с целью дальнейшего вовлечения нашей страны в собственную сферу влияния путем смены политического руководства», — говорится в докладе СБУ, адресованном Януковичу.

В обнародованном документе также содержится предупреждение от СБУ о возможных действиях Вашингтона в случае, если ситуация на Украине не будет развиваться в интересах США. «Если ситуация будет развиваться вопреки их интересам, не исключено, что США будут способствовать эскалации социальной напряженности на Украине со стороны праворадикальных и экстремистских объединений, а также распространению среди общественности (в первую очередь через оппозиционные СМИ) обвинений действующей власти в усугублении кризиса и применении силы», — отмечается в докладе.

