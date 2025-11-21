Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани
10:05 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Они госпитализированы, получают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по семи адресам дома получили повреждения крыш, окон и дверей. На местах работают оперативные и специальные службы. Администрация поможет жителям в восстановлении имущества.
