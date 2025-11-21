В России будут информировать наследников о долгах умершего

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон об обязанности нотариусов своевременно информировать наследников о кредитах их умерших родственников вступит в силу спустя год после его опубликования, 24 ноября.

«Данный закон позволит уберечь граждан от ситуаций, когда вместе с наследуемым имуществом они зачастую неожиданно получают неисполненные долговые обязательства наследодателя», — сказала ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина. Она добавила, что информация, которую будет сообщать нотариус, поможет наследникам принять «более взвешенное решение» о вступлении в наследство или отказе от него.

Согласно закону, нотариус обязан обращаться в Центральный каталог кредитных историй при открытии наследственного дела и проверять наличие долгов у наследователя. О наличии или отсутствии долгов нотариус должен будет рассказать наследникам. Предполагается, что извещение наследников будет происходить с помощью письма по адресу места жительства или электронной почты либо при личной явке к нотариусу.