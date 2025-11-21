В России будут информировать наследников о долгах умершего
10:20 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон об обязанности нотариусов своевременно информировать наследников о кредитах их умерших родственников вступит в силу спустя год после его опубликования, 24 ноября.
«Данный закон позволит уберечь граждан от ситуаций, когда вместе с наследуемым имуществом они зачастую неожиданно получают неисполненные долговые обязательства наследодателя», — сказала ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина. Она добавила, что информация, которую будет сообщать нотариус, поможет наследникам принять «более взвешенное решение» о вступлении в наследство или отказе от него.
Согласно закону, нотариус обязан обращаться в Центральный каталог кредитных историй при открытии наследственного дела и проверять наличие долгов у наследователя. О наличии или отсутствии долгов нотариус должен будет рассказать наследникам. Предполагается, что извещение наследников будет происходить с помощью письма по адресу места жительства или электронной почты либо при личной явке к нотариусу.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать