Банки выступили за скидки для всех клиентов маркетплейсов вне зависимости от платежного инструмента

09:10

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк и Совкомбанк опубликовали совместное заявление по поводу своего письма в Госдуму о скидках на маркетплейсах:

«Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение – клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты.

Акции и специальные предложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка, выпустившего карту, или выбранного способа оплаты. Именно об этом было обращение банков. Речь не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которым они доступны. А также о равных условиях, прозрачности и предсказуемости правил на рынке.

Мы действуем открыто и в интересах клиентов и готовы к конструктивному диалогу с регулятором и маркетплейсами, чтобы выработать решения, которые сохранят выгоды для покупателей и обеспечат честную конкуренцию. На наш взгляд, маркетплейсы манипулируют информацией в СМИ».