0
0
75
НОВОСТИ

Банки выступили за скидки для всех клиентов маркетплейсов вне зависимости от платежного инструмента

09:10 21.11.2025

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк и Совкомбанк опубликовали совместное заявление по поводу своего письма в Госдуму о скидках на маркетплейсах:

«Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение – клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты.

Акции и специальные предложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка, выпустившего карту, или выбранного способа оплаты. Именно об этом было обращение банков. Речь не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которым они доступны. А также о равных условиях, прозрачности и предсказуемости правил на рынке.

Мы действуем открыто и в интересах клиентов и готовы к конструктивному диалогу с регулятором и маркетплейсами, чтобы выработать решения, которые сохранят выгоды для покупателей и обеспечат честную конкуренцию. На наш взгляд, маркетплейсы манипулируют информацией в СМИ».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 21.11.2025
США готовы ввести новые санкции против РФ и продолжат поставки оружия Киеву — Уолтц
0
35
09:20 21.11.2025
ВС РФ уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ, пытавшихся вырваться из Купянска — силовики
0
78
09:05 21.11.2025
США готовы менять план по Украине, но ждут серьезного отношения к нему Киева — Axios
0
117
09:00 21.11.2025
Над регионами России за ночь сбили 33 украинских БПЛА
0
121
22:38 20.11.2025
Уиткофф и Рубио последний месяц «тихо работали над планом» урегулирования на Украине – Белый дом
0
666
22:00 20.11.2025
Путин: Эти люди (украинская власть — прим. ТАСС), сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны
0
643
21:30 20.11.2025
Путин в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки «Запад»
0
666
20:38 20.11.2025
В Москве наградили лауреатов национальной премии «Лидеры ИИ»
0
660
20:10 20.11.2025
Две вакцины против опухолей получили разрешение Минздрава на использование
0
718
19:34 20.11.2025
План Трампа по урегулированию получили в Киеве - офис Зеленского
0
766

Возврат к списку